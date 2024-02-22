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Крылатые ракеты

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Февраль 2024
ВСУ не будут атаковать Ростовскую область Taurus, но получат другие ракеты
22 февраля 2024, 16:17
Май 2023
Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
Переданные Украине ракеты Storm Shadow смогут достать до Ростова-на-Дону, сообщил военкор Евгений Линин.
17 мая 2023, 04:40

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