Михайловка

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Декабрь 2023
С 10 декабря в Ростовской области поменяется расписание электричек
В Ростовской области с 10 декабря электрички решили перевести на новый график работы, который будет действовать в следующем году, сообщает СКЖД.
8 декабря 2023, 09:26
Июль 2023
Браконьер в Ростовской области выловил редкие рыбы на 5 млн рублей
В Ростовской области задержали браконьера за незаконный вылов крупной партии рыбы, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.
7 июля 2023, 09:05

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