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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

С 10 декабря в Ростовской области поменяется расписание электричек

С 10 декабря в Ростовской области поменяется расписание электричек

8 декабря 2023, 09:26
Фото: donland.ru
С 10 декабря в Ростовской области поменяется расписание электричек
В Ростовской области с 10 декабря электрички решили перевести на новый график работы, который будет действовать в следующем году, сообщает СКЖД.

В регионе из-за поступающих просьб пассажиров изменили время отправления состава Ростов — Азов. Теперь он начнет отправляться с пригородного вокзала в 18.51 вместо 19.20 мск.

А большинство электричек на Таганрогском направлении получат остановку Михайловка. Добавим, что обновление графика ежегодно проходит во второе воскресенье декабря, но перед этим проводится анализ.

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Отмечается, что расписание электричек поменяется и в других регионах, в том числе Ставрополье.

Ранее в Ростове и Таганроге запустили дополнительные вечерние поезда с 19 ноября. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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