С 10 декабря в Ростовской области поменяется расписание электричек

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В регионе из-за поступающих просьб пассажиров изменили время отправления состава Ростов — Азов. Теперь он начнет отправляться с пригородного вокзала в 18.51 вместо 19.20 мск.
А большинство электричек на Таганрогском направлении получат остановку Михайловка. Добавим, что обновление графика ежегодно проходит во второе воскресенье декабря, но перед этим проводится анализ.
Отмечается, что расписание электричек поменяется и в других регионах, в том числе Ставрополье.
Ранее в Ростове и Таганроге запустили дополнительные вечерние поезда с 19 ноября. Материал на эту тему читайте по ссылке.