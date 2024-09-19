Молодой человек

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Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области
Парень на мотоцикле разбился насмерть в аварии с грузовиком на севере Ростовской области, сообщает УГИБДД по региону.
19 сентября, 05:30
2023
В Ростове-на-Дону парень спрыгнул с Ворошиловского моста ради новых ощущений
Житель Ростова-на-Дону спрыгнул с Ворошиловского моста в реку Дон, сообщили в региональном УМВД.
4 июля 2023, 04:50

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