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Научные открытия ученых Ростовской области

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Март 2024
Ученые из Ростова-на-Дону научились консервировать сперму
Технологию низкотемпературного консервирования репродуктивных клеток рыб разработали ученые ДГТУ и ЮНЦ РАН.
3 марта 2024, 07:44
Апрель 2023
Ученые Ростовской области нашли следы неизвестной науке греческой общины
Археологи Ростовской области обнаружили неизвестную науке греческую общину из Малой Азии при строительстве водовода в Донбасс, об этом сообщили местные СМИ.
10 апреля 2023, 08:57

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