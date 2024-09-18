Новгородская область

Научрук Гидрометцентра: штормовой ветер накроет Ростовскую область

В ближайшие сутки в Ростовской области сила порывов ветра сохранится на уровне 22 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра.