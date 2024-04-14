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Новости Таганрога

Новости Таганрога

Фото: 1MI. Новости Таганрога
Главные новости Таганрога и Ростовской области: вся актуальная информация о ситуациях в городе и на дороге, репортажи и мнения экспертов о проблемах региона и самых значимых событиях. Читайте о последних изменениях в сфере политики, экономики, бизнеса, спорта, культуры, а также о погоде, авариях, происшествиях, ЧП и ДТП.
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Апрель
В Таганроге неизвестный ночью снес остановку и сбежал
Неизвестный водитель ночью устроил ДТП в Таганроге, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
14 апреля, 05:45
Май 2023
Систему оповещения населения активируют в Таганроге днем 17 мая
В Таганроге пройдет проверка работоспособности системы оповещения населения, сообщили в городской администрации.
17 мая 2023, 07:28
Параметры бюджета Таганрога изменились на 1 млрд рублей
В бюджет Таганрога внесли изменения во время заседания городской Думы, сообщают СМИ.
8 мая 2023, 12:16

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