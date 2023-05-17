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Систему оповещения населения активируют в Таганроге днем 17 мая

17 мая 2023, 07:28
Фото: 02.mchs.gov.ru
Систему оповещения населения активируют в Таганроге днем 17 мая
В Таганроге пройдет проверка работоспособности системы оповещения населения, сообщили в городской администрации.

Проверка начнется с 11.20 мск, в это время включат громкоговорители и произнесут: «Действия населения по сигналу: „Внимание всем“. Включать электросирены не планируется.

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«После начала тренировки местным жителям необходимо включить телевизор или радио. Должны передать специальное сообщение», — уточнили в мэрии.

Ранее проверку систем экстренного оповещения отменили в апреле в Ростовской области. Материале RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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