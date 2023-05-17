Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Проверка начнется с 11.20 мск, в это время включат громкоговорители и произнесут: «Действия населения по сигналу: „Внимание всем“. Включать электросирены не планируется.
«После начала тренировки местным жителям необходимо включить телевизор или радио. Должны передать специальное сообщение», — уточнили в мэрии.
Ранее проверку систем экстренного оповещения отменили в апреле в Ростовской области. Материале RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.