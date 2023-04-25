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Проверку систем оповещения отменили в Ростове-на-Дону

25 апреля 2023, 05:08
Фото: 1mi

Проверку всех систем оповещения отменили в Ростове-на-Дону утром 26 апреля

В Ростове-на-Дону решили не проводить проверку систем оповещения населения, сообщают СМИ.

Напомним, что комплексная проверка должна была начаться в 10.30 мск в среду, 26 апреля. Планировалось, что по городу прозвучат сирены, а по телевидению и радио передадут голосовое сообщение.

Ростовчане предупредили о запуске сирен оповещения утром 26 апреля
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Теперь ТАСС со ссылкой на информацию местных властей пишет, что проверка готовности систем оповещения отменена. Когда ее планируют провести, не раскрывается.

Официальной информации об отмене мероприятий не поступало, она уточняется.

До этого депутат Анатолий Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в донском регионе.

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