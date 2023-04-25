Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Напомним, что комплексная проверка должна была начаться в 10.30 мск в среду, 26 апреля. Планировалось, что по городу прозвучат сирены, а по телевидению и радио передадут голосовое сообщение.
Теперь ТАСС со ссылкой на информацию местных властей пишет, что проверка готовности систем оповещения отменена. Когда ее планируют провести, не раскрывается.
Официальной информации об отмене мероприятий не поступало, она уточняется.
До этого депутат Анатолий Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в донском регионе.