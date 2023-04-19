Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Участниками станут представители служб быстрого реагирования, которым предстоит работать в условиях, приближенных к реальным во время отработки задания.
«Обращаем внимание на то, что в учениях будет задействована спасательная техника с включением сирены. Просим учесть это и избегать паники», — отметили в мэрии.
Отмечается, что учения должны начаться в среду, 18 апреля, в 10 часов утра в поселке Авиаторов.
Ранее депутат Анатолий Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в Ростовской области.