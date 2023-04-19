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Жителей в Ростовской области просят не паниковать из-за сирен днем 18 апреля

19 апреля 2023, 08:26
Фото: old-dpchs.donland.ru
Жителей в Ростовской области просят не паниковать из-за сирен днем 18 апреля
В Азове проведут противопожарные учения, в рамках которых сработают сирены, сообщает в соцсети «ВКонтакте» администрация города.

Участниками станут представители служб быстрого реагирования, которым предстоит работать в условиях, приближенных к реальным во время отработки задания.

«Обращаем внимание на то, что в учениях будет задействована спасательная техника с включением сирены. Просим учесть это и избегать паники», — отметили в мэрии.

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Отмечается, что учения должны начаться в среду, 18 апреля, в 10 часов утра в поселке Авиаторов. 

Ранее депутат Анатолий Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Сирены в Ростове#Учения в Ростовской области#Паника среди людей
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