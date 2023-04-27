Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
Работы пройдут в 26 городах и районах области, на эти цели планируется потратить 181,2 миллиона рублей. Заказчиком выступает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.
Победителя выберут в рамках электронного аукциона, который пройдет 5 мая. Все работы нужно будет выполнить не позднее 20 декабря 2023 года.
Целью модернизации назвали повышение оперативности реагирования ведомств в целях защиты населения, обеспечение средствами оповещения мест массового скопления людей, а также сокращение ущерба за счет большего охвата системой оповещения.
Работы пройдут в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Обливском, Морозовском районах, а также в Ростове.
Ранее проверку систем оповещения отменили в Ростове-на-Дону.