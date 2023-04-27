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Власти Ростовской области намерены улучшить систему оповещения населения на случай ЧС

27 апреля 2023, 08:15
Фото: mil.ru
Система оповещения населения изменится в Ростовской области

Система оповещения населения изменится в Ростовской области до 20 декабря 2023 года

В Ростовской области ищут подрядчика, который проведет работы по модернизации системы оповещения населения, говорится на сайте госзакупок.

Работы пройдут в 26 городах и районах области, на эти цели планируется потратить 181,2 миллиона рублей. Заказчиком выступает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

Победителя выберут в рамках электронного аукциона, который пройдет 5 мая. Все работы нужно будет выполнить не позднее 20 декабря 2023 года. 

Проверку систем экстренного оповещения отменили в Ростовской области
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Целью модернизации назвали повышение оперативности реагирования ведомств в целях защиты населения, обеспечение средствами оповещения мест массового скопления людей, а также сокращение ущерба за счет большего охвата системой оповещения. 

Работы пройдут в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Обливском, Морозовском районах, а также в Ростове. 

Ранее проверку систем оповещения отменили в Ростове-на-Дону.

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