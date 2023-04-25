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Проверку систем экстренного оповещения отменили в Ростовской области

25 апреля 2023, 10:15
Фото: 02.mchs.gov.ru
Проверку систем экстренного оповещения отменили в Ростовской области

Проверку электросирен отменили в Таганроге и Ростове 26 апреля

В Ростовской области отменили проверку сирен экстренного оповещения населения, об этом сообщили местные власти.

В среду, 26 апреля, в Ростовской области были запланированы учения ГО и ЧС. В рамках мероприятия власти должны были проверить и сирены экстренного оповещения населения. Также по ТВ и радио планировалось передать голосовое сообщение.

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Однако сегодня стало известно, что системы проверять не будут. Об этом сообщили власти Ростова, Таганрога и Новочеркасска. По их словам, учения переносятся «на более поздний срок». Причины такого решения не раскрываются.

До этого депутат Анатолий Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в Ростовской области.

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