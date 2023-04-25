Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В среду, 26 апреля, в Ростовской области были запланированы учения ГО и ЧС. В рамках мероприятия власти должны были проверить и сирены экстренного оповещения населения. Также по ТВ и радио планировалось передать голосовое сообщение.
Однако сегодня стало известно, что системы проверять не будут. Об этом сообщили власти Ростова, Таганрога и Новочеркасска. По их словам, учения переносятся «на более поздний срок». Причины такого решения не раскрываются.
До этого депутат Анатолий Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в Ростовской области.