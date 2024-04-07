Обсуждения

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Апрель 2024
В Ростове на Левобережной собрались строить 9-этажный отель с аквапарком
В Ростове на общественные слушания вынесли проект застройки территории на левом берегу Ростова, информация об этом размещена на сайте администрации города.
7 апреля 2024, 06:55
Апрель 2023
У мемориала павшим воинам в Ростове поставили портрет Владлена Татарского
Неизвестные разместили портрет военкора Владлена Татарского рядом с мемориалом павшим воинам в Ростове, сообщили в соцсетях горожане.
9 апреля 2023, 11:47

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