Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Неизвестные поставили рядом с мемориалом павшим воинам в сквере Фрунзе портрет Владлена Татарского. Рядом с портретом в рамке находится лист с самыми яркими цитатами погибшего военкора.
Мнения ростовчан об установке портрета рядом с мемориалом разделились. Одни поддержали идею почтить и увековечить память военкора таким образом. Другие написали, что Татарского нельзя приравнивать к воинам и мирным людям, погибшим в Великую Отечественную войну, а его портрет необходимо убрать с мемориала.
Ранее память военкора Татарского почтили бегущей строкой и триколором на «Ростов-Арене».