Мнения ростовчан об установке портрета рядом с мемориалом разделились. Одни поддержали идею почтить и увековечить память военкора таким образом. Другие написали, что Татарского нельзя приравнивать к воинам и мирным людям, погибшим в Великую Отечественную войну, а его портрет необходимо убрать с мемориала.