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У мемориала павшим воинам в Ростове поставили портрет Владлена Татарского

9 апреля 2023, 11:47
Фото: Социальные сети
Портрет Владлена Татарского на мемориале павшим воинам в Ростове
Неизвестные разместили портрет военкора Владлена Татарского рядом с мемориалом павшим воинам в Ростове, сообщили в соцсетях горожане.

Неизвестные поставили рядом с мемориалом павшим воинам в сквере Фрунзе портрет Владлена Татарского. Рядом с портретом в рамке находится лист с самыми яркими цитатами погибшего военкора.

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Мнения ростовчан об установке портрета рядом с мемориалом разделились. Одни поддержали идею почтить и увековечить память военкора таким образом. Другие написали, что Татарского нельзя приравнивать к воинам и мирным людям, погибшим в Великую Отечественную войну, а его портрет необходимо убрать с мемориала.

Ранее память военкора Татарского почтили бегущей строкой и триколором на «Ростов-Арене».

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