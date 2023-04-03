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Получил тяжелые ранения: ростовчанин оказался в кафе, где погиб военкор Татарский

3 апреля 2023, 12:44
Фото: СКР
Житель в Ростовской области пострадал при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

Ростовчанин пострадал при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля

Житель Ростовской области оказался одним из пострадавших во время взрыва в кафе в Санкт-Петебурге, сообщают СМИ.

Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв на Университетской набережной, где проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский. По одной из версий посетительница подарила ему бюст, который в итоге взорвался.

Жертвой происшествия стал сам военкор, еще более 30 человек получили ранения. Одним из них, по информации «Фонтанки», оказался 45-летний житель Ростовской области.

Военкор Татарский погиб во время взрыва на патриотическом вечере в Санкт-Петербурге
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«Не исключено, что он прибыл в Петербург вместе с военкором Татарским. Он получил тяжелые ранения и травмы головы», — сказано в сообщении.

Официальной информации о том, что пострадавший является жителем донского региона, не было, она уточняется.

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