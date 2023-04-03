Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв на Университетской набережной, где проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский. По одной из версий посетительница подарила ему бюст, который в итоге взорвался.
Жертвой происшествия стал сам военкор, еще более 30 человек получили ранения. Одним из них, по информации «Фонтанки», оказался 45-летний житель Ростовской области.
«Не исключено, что он прибыл в Петербург вместе с военкором Татарским. Он получил тяжелые ранения и травмы головы», — сказано в сообщении.
Официальной информации о том, что пострадавший является жителем донского региона, не было, она уточняется.