Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
«Южное агентство новостей» со ссылкой на Симича пишет, что убийство было организовано украинскими спецслужбами. По его словам, Украина не может организовать покушения на российских генералов, поэтому целью становятся журналисты.
«Генералов очень хорошо охраняют, поэтому украинские спецслужбы выбирают более легкие цели. Украинская разведка убийством Татарского хотела показать, что может работать против РФ на территории России», — уточнил гость.
Он напомнил, что у России и Украины различные позиции, так как представители РФ журналистов не убивают.
Напомним, что Татарского убили во время его творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, ему подарили статуэтку, которая сдетонировала, в результате чего пострадали более 30 человек.