rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Изображение материала

Сербский военкор в Ростове объяснил причину убийства Владлена Татарского 2 апреля

5 апреля 2023, 05:06
Фото: 1mi

Сербский военкор Симич в Ростове объяснил причину для убийства Татарского 2 апреля

Прибывший в Ростов-на-Дону сербский военкор Даниэль Симич назвал причину убийства Владлена Татарского, пишут СМИ.

«Южное агентство новостей» со ссылкой на Симича пишет, что убийство было организовано украинскими спецслужбами. По его словам, Украина не может организовать покушения на российских генералов, поэтому целью становятся журналисты.

«Генералов очень хорошо охраняют, поэтому украинские спецслужбы выбирают более легкие цели. Украинская разведка убийством Татарского хотела показать, что может работать против РФ на территории России», — уточнил гость.

Двух жителей в Ростовской области будут судить за убийство человека в бильярдной
Узнать подробнее

Он напомнил, что у России и Украины различные позиции, так как представители РФ журналистов не убивают.

Напомним, что Татарского убили во время его творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, ему подарили статуэтку, которая сдетонировала, в результате чего пострадали более 30 человек.

Читайте также:
Жительницу Ростовской области будут судить за попытки убийства мужчинВ Ростовской области забуксовало дело об убийстве участника СВО сослуживцемЗа убийство бизнесмена и его жены в 90-е годы осудят жителя Ростовской области
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
«Как на Кривошлыковском»: ростовчане в шоке, что их дом на Шеболдаева пытаются нести
Сегодня, 07:17
Около 20 судей в Ростове-на-Дону могут стать фигурантами уголовных дел
Сегодня, 06:12
«Закрытый институт»: эксперт объяснил аресты ростовских судей
Сегодня, 06:17
Как избивали ребенка-инвалида в Ростове-на-Дону и что ждет нападавших
Сегодня, 05:50
«Война за парковку»: ростовчанке залили машину химикатами
Сегодня, 05:44
«Аплодирую стоя»: ростовчане высказались о приговоре экс-мэру Новочеркасска
Сегодня, 05:14