Память военкора Татарского почтили бегущей строкой и триколором на «Ростов-Арене»

Напомним, на выходных на всю страну прогремела новость о взрыве в одном из питерских кафе, где проходила встреча военкора Владлена Татарского со своей аудиторией и другими людьми, разделяющими патриотические идеи. Взрыв унес жизнь военкора, были ранены несколько десятков человек.