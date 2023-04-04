Память военкора Татарского почтили бегущей строкой и триколором на «Ростов-Арене»

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Напомним, на выходных на всю страну прогремела новость о взрыве в одном из питерских кафе, где проходила встреча военкора Владлена Татарского со своей аудиторией и другими людьми, разделяющими патриотические идеи. Взрыв унес жизнь военкора, были ранены несколько десятков человек.
И вот вечером вторника, 4 апреля, в Ростове-на-Дону стали появляться сообщения о том, что медиафасад «Ростов-Арены» украсила памятная надпись на фоне российского триколора.
«Всем привет, это вечерний Владлен, главное военное шоу страны. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного!», — цитирует бегущую строку сообщество «Ростов Главный».
Напомним, ранее стало известно, что во взрыве в Санкт-Петербурге пострадал ростовчанин, который пришел в кафе с другом. Его состояние оценили как стабильно тяжелое.