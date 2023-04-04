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Память военкора Татарского почтили бегущей строкой и триколором на «Ростов-Арене»

4 апреля 2023, 17:22
Фото: Ростов Главный
Память военкора Татарского почтили бегущей строкой и триколором на «Ростов-Арене»
В Ростове в память о погибшем военкоре Владлене Татарском запустили мемориальную бегущую строку на фасаде стадиона «Ростов-Арена», сведения об этом появились в соцсетях.

Напомним, на выходных на всю страну прогремела новость о взрыве в одном из питерских кафе, где проходила встреча военкора Владлена Татарского со своей аудиторией и другими людьми, разделяющими патриотические идеи. Взрыв унес жизнь военкора, были ранены несколько десятков человек.

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И вот вечером вторника, 4 апреля, в Ростове-на-Дону стали появляться сообщения о том, что медиафасад «Ростов-Арены» украсила памятная надпись на фоне российского триколора.

«Всем привет, это вечерний Владлен, главное военное шоу страны. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного!», — цитирует бегущую строку сообщество «Ростов Главный».

Напомним, ранее стало известно, что во взрыве в Санкт-Петербурге пострадал ростовчанин, который пришел в кафе с другом. Его состояние оценили как стабильно тяжелое.

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