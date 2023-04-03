Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Мама ростовчанина рассказала, что в северную столицу он отправился по делам и успел встретиться с другом, который и пригласили его в кафе. А уже через полчаса раздался взрыв.
«Пострадавший находится в отделении офтальмологии Мариинской больницы. Его состояние стабильно тяжелое», — говорится в публикации.
Официальной информации о раненом не появлялось, она уточняется.
Напомним, что в этом кафе военкор Владлен Татарский устроил творческую встречу, на которой ему подарили гипсовый бюст. По некоторым данным, скульптура взорвалась и унесла жизнь организатора мероприятия.