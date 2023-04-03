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Стало известно о судьбе пострадавшего при взрыве в Санкт-Петербурге ростовчанина

3 апреля 2023, 14:32
Фото: ТГ канал Don_Mash
Стало известно о судьбе пострадавшего при взрыве в Санкт-Петербурге ростовчанина
Житель Ростова-на-Дону пострадал во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Мама ростовчанина рассказала, что в северную столицу он отправился по делам и успел встретиться с другом, который и пригласили его в кафе. А уже через полчаса раздался взрыв.

«Пострадавший находится в отделении офтальмологии Мариинской больницы. Его состояние стабильно тяжелое», — говорится в публикации.

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Официальной информации о раненом не появлялось, она уточняется.

Напомним, что в этом кафе военкор Владлен Татарский устроил творческую встречу, на которой ему подарили гипсовый бюст. По некоторым данным, скульптура взорвалась и унесла жизнь организатора мероприятия.

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