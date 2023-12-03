rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Осужденный

Выбрать дату
Декабрь 2023
Труп осужденного нашли на территории завода в Ростовской области
3 декабря 2023, 11:12
Июль 2023
Адвокат пытается отменить приговор осужденному за педофилию физруку из Ростова
Адвокат Михаил Ревякин пытается отменить приговор бывшему учителю физкультуры из Ростовской области, который стал фигурантом уголовного дела, пишут СМИ.
18 июля 2023, 07:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика