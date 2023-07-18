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Адвокат пытается отменить приговор осужденному за педофилию физруку из Ростова

18 июля 2023, 07:49
Фото: pxhere.com
Адвокат пытается отменить приговор осужденному за педофилию физруку из Ростова
Адвокат Михаил Ревякин пытается отменить приговор бывшему учителю физкультуры из Ростовской области, который стал фигурантом уголовного дела, пишут СМИ.

Напомним, что педагог в 2020 году получил 13 лет колонии за непристойное поведение в отношении первоклассниц. Сам Вадим Шерстенников на протяжении всех судебных разбирательств вину отрицает.

Теперь адвокат подал жалобу в президиум Верховного суда России. Это последняя инстанция, где можно что-либо изменить.

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Фото: Вадим Шерстенников / rostovgazeta.ru

«Адвокат рассказал, что сторона защиты в жалобе в президиум указала на формальность принятого определения Верховного суда и усомнилась в том, что вынесший его судья действительно рассматривал доводы защитников Шерстенникова», — пишет 161.ру со ссылкой на слова адвоката.

Издание уточнило, что защитник хочет добиться того, чтобы дело направили на новое рассмотрение.

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