Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Напомним, что педагог в 2020 году получил 13 лет колонии за непристойное поведение в отношении первоклассниц. Сам Вадим Шерстенников на протяжении всех судебных разбирательств вину отрицает.
Теперь адвокат подал жалобу в президиум Верховного суда России. Это последняя инстанция, где можно что-либо изменить.
«Адвокат рассказал, что сторона защиты в жалобе в президиум указала на формальность принятого определения Верховного суда и усомнилась в том, что вынесший его судья действительно рассматривал доводы защитников Шерстенникова», — пишет 161.ру со ссылкой на слова адвоката.
Издание уточнило, что защитник хочет добиться того, чтобы дело направили на новое рассмотрение.