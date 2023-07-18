«Адвокат рассказал, что сторона защиты в жалобе в президиум указала на формальность принятого определения Верховного суда и усомнилась в том, что вынесший его судья действительно рассматривал доводы защитников Шерстенникова», — пишет 161.ру со ссылкой на слова адвоката.