В невиновности учителя убеждены и родители других его учеников. Адвокат Шерстенникова Михаил Ревякин рассказал «Блокноту», что кассационный суд в Краснодаре не принял ни одного довода защиты. Показания давали 12 свидетелей, среди них коллеги и ученики осужденного педагога. Они заявили, что Шерстенников всегда вел себя этично и не нарушал личных границ детей. Ученики добавили, что на уроке, когда Шерстенников якобы домогался двух девочек, физрук всегда был у них на виду и никаких противоправных действий не совершал.