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Ростовский физрук в Верховном суде будет доказывать, что не является педофилом

16 мая 2023, 06:47
Фото: 1MI
Ростовский физрук в Верховном суде будет доказывать, что не является педофилом
Учитель физкультуры из Ростова Вадим Шерстенников, обвиненный в педофилии, обратился в Верховный суд, пишут СМИ.

Дело осужденного за педофилию учителя физкультуры ростовской школы №30 Вадима Шерстенникова передали в Верховный суд. Педагог в 2020 году получил 13 лет колонии за непристойное поведение в отношении первоклассниц. Сам Шерстенников на протяжении всех судебных разбирательств вину отрицает.

В невиновности учителя убеждены и родители других его учеников. Адвокат Шерстенникова Михаил Ревякин рассказал «Блокноту», что кассационный суд в Краснодаре не принял ни одного довода защиты. Показания давали 12 свидетелей, среди них коллеги и ученики осужденного педагога. Они заявили, что Шерстенников всегда вел себя этично и не нарушал личных границ детей. Ученики добавили, что на уроке, когда Шерстенников якобы домогался двух девочек, физрук всегда был у них на виду и никаких противоправных действий не совершал.

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Адвокат Михаил Ревякин считает, что суд вынес приговор физруку лишь на основании противоречивых показаний самих девочек. К тому же, по словам защитника, с школьницами говорили эксперты, сделавшие вывод, что имеют «предрасположенность ко лжи» и болезненно относятся к критике. Шерстенников же как раз часто делал замечания одной из школьниц — она нередко приходила на урок без формы.

Ранее Шерстенников назвал «адом» свое пребывание в тюрьме.

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