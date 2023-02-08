Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменений приговор Вадиму Шерстенникову — ростовскому учителю физкультуры, обвиненному в педофилии. В 2018 году его ученица пожаловалась матери на домогательства со стороны преподавателя. Следователи смогли позже доказать вину Шерстенникова, после чего он был приговорен к 13 годам заключения.
Адвокат осужденного Михаил Ревякин рассказал 161.ру, что суд в Краснодаре не учел показания 19 других учеников класса. Дети якобы заверяли, что не видели никаких домогательств со стороны Шерстенникова к однокласснице. Также во внимание не были приняты показания их родителей, утверждавших о невиновности учителя.
Ревякин упирает, что обвинительный приговор его подзащитному был вынесен лишь на основании противоречивых показаний свидетелей и слов самой девочки.
Теперь обвиненный в педофилии учитель и его адвокат собираются обратиться в Верховный суд.
Ранее Шерстенников назвал адом условия, в которых он оказался в тюрьме.