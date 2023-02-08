Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменений приговор Вадиму Шерстенникову — ростовскому учителю физкультуры, обвиненному в педофилии. В 2018 году его ученица пожаловалась матери на домогательства со стороны преподавателя. Следователи смогли позже доказать вину Шерстенникова, после чего он был приговорен к 13 годам заключения.