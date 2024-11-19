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Отлов собак

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В Ростовской области планируют построить сеть приютов для бездомных животных
19 ноября, 11:37
Полиция проверит сообщения о гниющих трупах собак на свалке под Таганрогом
В Неклиновском районе Ростовской области обнаружили трупы собак. Местные жители обратились в правоохранительные органы. Теперь полиция будет изучать обстоятельства дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
3 мая, 18:34
2023
В 2023 году с улиц в Ростове-на-Дону планируют отловить 435 бездомных собак
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который в этом году будет заниматься отловом бездомных животных, говорится на сайте Госзакупок.
17 апреля 2023, 10:10

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