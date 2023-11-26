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Подготовка военных

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2023
Военных дирижеров оркестров ЮВО собрали в Ростове-на-Дону
В Ростове состоялись сборы военных дирижеров оркестров Южного военного округа (ЮВО) для повышения уровня подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО.
26 ноября 2023, 06:10
Тренажеры для подготовки экипажей танков разработали в Ростовской области
В Новочеркасске Ростовской области разработали тренажеры для подготовки экипажей танков, сообщили в местной администрации.
13 августа 2023, 18:02
2022
Мобилизованные в ЮВО начали обучение на новейших танках Т-90М «Прорыв»
В Южном военном округе мобилизованные приступили к освоению новейших танков Т-90М «Прорыв», сообщили в пресс-службе ведомства.
5 октября 2022, 16:07

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