Подписчики

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Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотников
Василий Голубев рассказал, где именно сбили в Ростовской области сбили беспилотники в ночь на 29 сентября.
29 сентября, 05:22
Май
Блогер рассказала ростовчанам, какой контент снимать и как набрать подписчиков
Для тех, кто решил стать блогером, снимать контент важно по той тематике, в которой разбираешься, рассказала RostovGazeta блогер Алина Князева.
23 мая, 12:26

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