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Подземные инженерные коммуникации

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Ноябрь 2023
В Ростове до конца года ограничат движение по восьми улицам со 2 декабря
29 ноября 2023, 06:51
Июль 2023
Ремонт парализовал движение на Ворошиловском в Ростове-на-Дону 11 июля
В Ростове-на-Дону из-за ремонтных работ сильно затруднено движение на Ворошиловском проспекте, следует из данных онлайн-карт.
11 июля 2023, 05:55

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