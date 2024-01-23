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Помощь многодетным семьям в Ростовской области

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Январь
Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области
Статус многодетной семьи в Ростовской области устанавливается бессрочным, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным.
23 января, 07:36
Июль 2023
В Ростовской области автобусы вручили 16 многодетным семьям
В Ростовской области 16 многодетным семьям вручили микроавтобусы накануне Дня семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
8 июля 2023, 07:51

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