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Преступление директора

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Февраль 2024
Арестован экс-гендиректор шахт в Ростовской области, принадлежавших олигарху Ахметову
Суд в Москве арестовал Дениса Азарова, который был генеральным директором двух крупнейших шахт в Ростовской области, сообщает «Коммерсантъ».
11 февраля 2024, 07:25
Июнь 2023
Подставной директор оказался у табачной компании в Таганроге
В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении подставного и настоящего директора табачной организации, сообщает Южное таможенное управление.
5 июня 2023, 09:55

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