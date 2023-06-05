Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Все началось в марте с возбужденного дела по факту неуплаты таможенных пошлин на сумму 54 миллиона рублей. Эти деньги не выплатили за 12 тонн сырья для производства табачных изделий, которые перевезли через границу.
Крупную партию таможенной смеси обнаружили на складах в Таганроге. После этого начали проверять фирму и выяснили, что директором оказался человек, который ей не руководил. Он дал свой паспорт и его сделали директором, а он за это получал 30 тысяч рублей в месяц.
«Фактически никакого отношения к созданию и деятельности фирмы гражданин не имел. По данным фактам возбудили два уголовных дела», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что лже-сотрудники водоканала ходят по квартирам ростовчан и обманом воруют у них деньги.