Крупную партию таможенной смеси обнаружили на складах в Таганроге. После этого начали проверять фирму и выяснили, что директором оказался человек, который ей не руководил. Он дал свой паспорт и его сделали директором, а он за это получал 30 тысяч рублей в месяц.