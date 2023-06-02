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Лже-сотрудники водоканала ходят по квартирам ростовчан и обманом воруют у них деньги

2 июня 2023, 13:15
Фото: Santeri Viinamäki/cc by 4.0/wikimedia.org
Лже-сотрудники водоканала ходят по квартирам ростовчан и обманом воруют у них деньги
Подставные сотрудники «Ростовводоканала» стали ходить по квартирам горожан, рассказали в пресс-службе снабжающей организации.

В Ростове активизировались мошенники, представляющиеся горожанам сотрудниками Ростовводоканала. Злоумышленники ходят по квартирам местных жителей под предлогом контрольного осмотра счетчиков воды. После чего они заявляют о якобы неисправности приборов и необходимости срочно их заменить. Цена вопроса составляет от пяти до десяти тысяч рублей.

Факт мошенничества вскрывается позже, когда горожане предоставляют реальным сотрудникам Ростовводоканала документы о замене счетчика.

Более того, жильцам еще грозит и крупный штраф за самовольный срыв пломбы.

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В Ростовводоканале напомнили, что перед проверками счетчиков сотрудники обязательно ставят в известность управляющую компанию. Также они всегда имеют при себе удостоверения и планшеты с доступом к информации о лицевых счетах и водомерах абонентов.

Ранее юная ростовчанка потеряла 700 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу.

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