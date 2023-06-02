Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Ростове активизировались мошенники, представляющиеся горожанам сотрудниками Ростовводоканала. Злоумышленники ходят по квартирам местных жителей под предлогом контрольного осмотра счетчиков воды. После чего они заявляют о якобы неисправности приборов и необходимости срочно их заменить. Цена вопроса составляет от пяти до десяти тысяч рублей.
Факт мошенничества вскрывается позже, когда горожане предоставляют реальным сотрудникам Ростовводоканала документы о замене счетчика.
Более того, жильцам еще грозит и крупный штраф за самовольный срыв пломбы.
В Ростовводоканале напомнили, что перед проверками счетчиков сотрудники обязательно ставят в известность управляющую компанию. Также они всегда имеют при себе удостоверения и планшеты с доступом к информации о лицевых счетах и водомерах абонентов.
Ранее юная ростовчанка потеряла 700 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу.