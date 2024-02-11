Арестован экс-гендиректор шахт в Ростовской области, принадлежавших олигарху Ахметову

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому угольные шахты украинского олигарха Рината Ахметова, находящиеся в Ростовской области, переходят в собственность АО «Лучшее решение». Речь идет о шахтах «Донской антрацит» и шахтоуправлении «Обуховская».
Экс-директора обеих шахт Дениса Азарова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Следователь, который ходатайствовал об его аресте считает, что экс-гендиректор шахт «Обуховская» и «Донской антрацит», принадлежавших ранее Ринату Ахметову, может попытаться скрыться.
Причем суд оказался на стороне следствия и не учел предложение защиты о смягчении меры пресечения.
Азаров может быть виновен в том, что при нем часть средств за поставлявшийся иностранной компании на протяжении почти семи лет уголь не вернулась в Россию.