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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Экс-директора ростовских шахт, принадлежащих Ахметову, арестовали в Москве

Арестован экс-гендиректор шахт в Ростовской области, принадлежавших олигарху Ахметову

11 февраля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Экс-директора ростовских шахт, принадлежащих Ахметову, арестовали в Москве

Экс-гендиректора принадлежавших Ахметову донских шахт арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал Дениса Азарова, который был генеральным директором двух крупнейших шахт в Ростовской области, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому угольные шахты украинского олигарха Рината Ахметова, находящиеся в Ростовской области, переходят в собственность АО «Лучшее решение». Речь идет о шахтах «Донской антрацит» и шахтоуправлении «Обуховская».

Экс-директора обеих шахт Дениса Азарова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Следователь, который ходатайствовал об его аресте считает, что экс-гендиректор шахт «Обуховская» и «Донской антрацит», принадлежавших ранее Ринату Ахметову, может попытаться скрыться.

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Причем суд оказался на стороне следствия и не учел предложение защиты о смягчении меры пресечения.

Азаров может быть виновен в том, что при нем часть средств за поставлявшийся иностранной компании на протяжении почти семи лет уголь не вернулась в Россию.

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