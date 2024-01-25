Президент Путин разрешил продать угольные шахты «Донской антрацит»

Также в системе «СПАРК» указано, что АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве, компанией управляет бизнесмен Максим Алимов, который также является гендиректором АО «Новые цифровые решения» и в прошлом выступал совладельцем и гендиректором АО «ГРИНСТОУН ТРЕЙДИНГ». Эта компания занимается торговлей газом и топливом.