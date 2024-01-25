Президент Путин разрешил продать угольные шахты «Донской антрацит»

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
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В четверг, 25 января, на сайте правовой информации появилось распоряжение президента России Владимира Путина. Согласно документу, по указу президента собираются применить санкции в отношении украинского миллиардера Рината Ахметова, который владел шахтами «Донской антрацит» и шахтоуправлением «Обуховская». Предприятия были собственностью кипрской компании Fabcell Limited.
Теперь федеральные власти выпустили специальное решение, которое позволит московской АО «Лучшее решение» приобрести 100% акций указанных ранее предприятий.
Согласно данным система «СПАРК-Interfax», по итогам 2022 года активы АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ „ОБУХОВСКАЯ“» составляли более 13,6 миллиарда рублей, активы АО «ДОНСКОЙ АНТРАЦИТ» в тот же период оценили в 6,5 миллиарда рублей.
Также в системе «СПАРК» указано, что АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве, компанией управляет бизнесмен Максим Алимов, который также является гендиректором АО «Новые цифровые решения» и в прошлом выступал совладельцем и гендиректором АО «ГРИНСТОУН ТРЕЙДИНГ». Эта компания занимается торговлей газом и топливом.