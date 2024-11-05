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Промышленность

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2024
Политолог рассказал о ротациях во власти в Ростовской области с приходом Слюсаря
5 ноября, 14:57
Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора
5 ноября, 08:48
Кругом обман: в России обнаружили 60% подделок моторного масла
Две трети моторных масел, поставляемых в Россию, оказались подделкой, сообщают «Новые известия». Кроме того, эксперты обнаружили множество контрафактных деталей для авто.
17 октября, 10:52
Эколог Зайчиков рассказал, почему в Таганрогском заливе массово гибнет рыба
9 октября, 15:12
В Ростовской области появилась структура для изучения и производства БПЛА
В Ростовской области сформировали организационную структуру, направленную на курирование изучения и развития производства БПЛА, сообщает «Город N».
4 октября, 11:20
В Ростове-на-Дону появится технопарк радиоэлектроники
16 сентября, 16:34
В Ростовской области построят второй ветропарк «Росатома» в 2026 году
10 сентября, 07:56
«Такой пиар-ход»: эколог рассказал, как акция «Час Земли» влияет на экологию Ростова
Проведение в Ростовской области акции «Час Земли» вызывает больше вопросов, чем ожидаемой пользы, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.
19 марта, 09:19
Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей
Краснодарский краевой суд подтвердил решение предыдущей инстанции об изъятии имущества ростовского концерна «Покровский», подробностями поделился портал ТАСС.
28 февраля, 07:28
В Ростовской области под МЭОК выделили более 41 гектара земли
13 февраля, 16:55
Президент Путин разрешил продать угольные шахты «Донской антрацит»
25 января, 17:41
2023
Спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза в 2023 году
В Ростовской области за год резко увеличилось количество вакансий для инженеров, результаты исследования рынка труда представил портал трудоустройства.
18 декабря 2023, 12:55
Регионы СКФО показали свои достижения на выставке «Россия»
Регионы Северо-Кавказского федерального округа презентовали свои достижения на проходящей в Москве выставке-форуме «Россия».
11 декабря 2023, 14:57
Спрос на рабочий персонал в Ростовской области увеличился в 1,5 раза за год
В Ростовской области в этом году продолжает нарастать дефицит рабочей силы, сообщает Superjob.
11 декабря 2023, 10:34
Губернатор Ростовской области Голубев объявил о строительстве 50 заводов за пять лет
6 декабря 2023, 17:52
В Ростовской области объявили о росте объемов производства оборонных заводов
В Ростовской области объем отгруженной продукции оборонно-промышленного комплекса вырос в 1,5 раза с начала 2023 года, об этом объявил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.
22 ноября 2023, 10:34
Ростов-на-Дону снабдил ВКС РФ самыми грузоподъемными вертолетами в мире
Воздушно-космические силы продолжают получать различные типы вертолетов, в том числе Ми-26Т2В, сообщил «Красной звезде» начальник армейской авиации ВСК генерал-майор Игорь Романов.
27 октября 2023, 10:33
В Ростове погорели «Раки и гады», пока работодатели искали творца света и тени
Эксперт рассказал о противостоянии Ростовской области и Краснодарского края, пока в Ростове тушили пожары и искали потенциального «владыку города».
17 октября 2023, 17:25
Туризм и АПК: эксперт рассказал, в чем Ростов проигрывает Краснодару
17 октября 2023, 09:47
«Тракторы с искусственным интеллектом»: что даст Ростову новый завод
18 августа 2023, 07:50

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