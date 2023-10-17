В Ростове погорели «Раки и гады», пока работодатели искали творца света и тени

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Краснодар и Ростова-на-Дону уже несколько десятилетий продолжают бороться за звание лидера Юга России. Общественный деятель Никита Сиразетдинов рассказал, почему дончане и жители Кубани продолжают соперничать и сравнивать регионы.
По словам эксперта, оба города являются административными центрами, что обостряет их соперничество и положительно влияет на развитие экономики в регионах. При этом каждый из соперничающих субъектов делает ставку на свои сильные стороны, так Кубань выделяется своим туризмом, а Ростовская область — различными видами промышленности.
«У Краснодарского края большое преимущество это туризм, АПК, морской транспорт, нефтяная отрасль. У Ростова лучше развита промышленность и в нем находятся многие ведомства ЮФО», — уточнил собеседник издания Kubanpress, добавив, что по большей части конкуренция между регионами ощущается на уровне власти, когда составляют различные рейтинги.
Важной новостью дня стал пожар в популярном ростовском ресторане «Раки и гады» в центре города. Днем МЧС сообщили, что пожар охватил 80 квадратных метров заведения общепита, позднее огонь распространился на 100 «квадратах» площади. Пламя удалось ликвидировать к 15.16 мск.
Telegram-канал Don_Mash заявил, что, по предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Информация об этом пока не подтвердилась.
Аналитики «Авито. Работа» изучили рынок труда в Ростове и выяснили, какие специалисты оказались самыми редкими.
Как выяснилось, самыми редкими специалистами оказались скауты модельных агентств и творцы света и тени.
Так, скаут-менеджерам в Ростове предлагают зарплату в размере 65 тысяч рублей, за эти деньги профессионалам предстоит искать новые лица, которые удовлетворят требования заказчиков рекламных кампаний и показов.
А вот зарплата творца света и тени оказалась ниже. Специалисту готовы предложить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, а карьерный рост предполагает получение звания «владыки города». Что требуется от соискателя, к сожалению, неизвестно.
В это же время на Кубани и в Ставрополье самыми редкими стали вязальщики париков и аналитики трендов в соцсетях.