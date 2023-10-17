В Ростове погорели «Раки и гады», пока работодатели искали творца света и тени

По словам эксперта, оба города являются административными центрами, что обостряет их соперничество и положительно влияет на развитие экономики в регионах. При этом каждый из соперничающих субъектов делает ставку на свои сильные стороны, так Кубань выделяется своим туризмом, а Ростовская область — различными видами промышленности.