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Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В Ростове погорели «Раки и гады», пока работодатели искали творца света и тени

В Ростове погорели «Раки и гады», пока работодатели искали творца света и тени

17 октября 2023, 17:25
Фото: Ahmed Abdul Rahman for MDC Seamarc Maldives/cc by sa 4.0/wiki
В Ростове погорели «Раки и гады», пока работодатели искали творца света и тени
Эксперт рассказал о противостоянии Ростовской области и Краснодарского края, пока в Ростове тушили пожары и искали потенциального «владыку города».

«Столетняя» война

Краснодар и Ростова-на-Дону уже несколько десятилетий продолжают бороться за звание лидера Юга России. Общественный деятель Никита Сиразетдинов рассказал, почему дончане и жители Кубани продолжают соперничать и сравнивать регионы.

По словам эксперта, оба города являются административными центрами, что обостряет их соперничество и положительно влияет на развитие экономики в регионах. При этом каждый из соперничающих субъектов делает ставку на свои сильные стороны, так Кубань выделяется своим туризмом, а Ростовская область — различными видами промышленности.

«У Краснодарского края большое преимущество это туризм, АПК, морской транспорт, нефтяная отрасль. У Ростова лучше развита промышленность и в нем находятся многие ведомства ЮФО», — уточнил собеседник издания Kubanpress, добавив, что по большей части конкуренция между регионами ощущается на уровне власти, когда составляют различные рейтинги.

Раки и гады слабого копчения

Важной новостью дня стал пожар в популярном ростовском ресторане «Раки и гады» в центре города. Днем МЧС сообщили, что пожар охватил 80 квадратных метров заведения общепита, позднее огонь распространился на 100 «квадратах» площади. Пламя удалось ликвидировать к 15.16 мск.

Важной новостью дня стал пожар в популярном ростовском ресторане «Раки и гады» в центре города.Важной новостью дня стал пожар в популярном ростовском ресторане «Раки и гады» в центре города.
Важной новостью дня стал пожар в популярном ростовском ресторане «Раки и гады» в центре города.
Фото: МЧС
Владелец «Раки и гады» в Ростове заявил, что ресторан не закроется из-за пожара
Узнать подробнее

Telegram-канал Don_Mash заявил, что, по предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Информация об этом пока не подтвердилась.

Необычный выбор карьеры

Аналитики «Авито. Работа» изучили рынок труда в Ростове и выяснили, какие специалисты оказались самыми редкими.

Как выяснилось, самыми редкими специалистами оказались скауты модельных агентств и творцы света и тени.

Так, скаут-менеджерам в Ростове предлагают зарплату в размере 65 тысяч рублей, за эти деньги профессионалам предстоит искать новые лица, которые удовлетворят требования заказчиков рекламных кампаний и показов.

А вот зарплата творца света и тени оказалась ниже. Специалисту готовы предложить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, а карьерный рост предполагает получение звания «владыки города». Что требуется от соискателя, к сожалению, неизвестно.

А вот зарплата творца света и тени оказалась ниже. Специалисту готовы предложить от 30 до 50 тысяч рублей в месяцА вот зарплата творца света и тени оказалась ниже. Специалисту готовы предложить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц
А вот зарплата творца света и тени оказалась ниже. Специалисту готовы предложить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц
Фото: L.skrypka/cc by sa 4.0/wikimedia.org

В это же время на Кубани и в Ставрополье самыми редкими стали вязальщики париков и аналитики трендов в соцсетях.

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