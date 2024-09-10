В Ростовской области построят второй ветропарк «Росатома» в 2026 году

Эксперт рассказал, что проект хотят реализовать на территории Морозовского района в 2026 году. Мощность ветропарка составит 150 мегаватт. Соглашение о создании ветропарка было подписано между донским регионом и компанией «Росатом» на ежегодной выставке «Иннопром-2024» два месяца назад.