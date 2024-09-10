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В Ростовской области появится второй ветропарк «Росатома» в 2026 году

В Ростовской области построят второй ветропарк «Росатома» в 2026 году

10 сентября 2024, 07:56
Фото: donland.ru
В Ростовской области появится второй ветропарк «Росатома» в 2026 году
Через два года в Ростовской области планируют возвести еще один ветропарк. Строительством будет заниматься структура корпорации «Росатом», сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на министра энергетики региона Андрея Савельева.

Эксперт рассказал, что проект хотят реализовать на территории Морозовского района в 2026 году. Мощность ветропарка составит 150 мегаватт. Соглашение о создании ветропарка было подписано между донским регионом и компанией «Росатом» на ежегодной выставке «Иннопром-2024» два месяца назад.

Первым проектом была «Марченковская ВЭС». Она появилась в 2021 году. На сегодняшний день в составе электростанции функционируют 48 ветроэнергетических установок.

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Добавим, что сейчас в Ростовской области насчитывается шесть ветропарков. Их общая мощность составляет 600 мегаватт.

До этого появилась информация о том, что на Дону хотят запустить производство беспилотных вертолётов. Образцы техники могут появиться уже в следующем году.

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