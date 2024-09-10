В Ростовской области построят второй ветропарк «Росатома» в 2026 году

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Эксперт рассказал, что проект хотят реализовать на территории Морозовского района в 2026 году. Мощность ветропарка составит 150 мегаватт. Соглашение о создании ветропарка было подписано между донским регионом и компанией «Росатом» на ежегодной выставке «Иннопром-2024» два месяца назад.
Первым проектом была «Марченковская ВЭС». Она появилась в 2021 году. На сегодняшний день в составе электростанции функционируют 48 ветроэнергетических установок.
Добавим, что сейчас в Ростовской области насчитывается шесть ветропарков. Их общая мощность составляет 600 мегаватт.
До этого появилась информация о том, что на Дону хотят запустить производство беспилотных вертолётов. Образцы техники могут появиться уже в следующем году.