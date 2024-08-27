Производство беспилотных вертолётов хотят запустить в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Григорьев рассказал, что его компания с 2011 года занималась производством БПЛА совместно с коллегами из Австрии. С ними же планировалось запустить беспилотные вертолёты. После начала боевых действий на Украине сотрудничество прекратилось.
Теперь выпускать беспилотные вертолёты АО «Горизонт» будет вместе с минскими партнёрами — компанией «Беспилотные вертолёты». Первые образцы техники планируют представить в следующем году. Соглашения об этом уже подписаны.
На первом этапе инвестиции в производство составят 500 миллионов рублей. Частью этой суммы — собственные деньги АО «Горизонт», ещё часть предоставит Фонд развития промышленности.
Григорьев отметил, что беспилотные вертолёты можно будет использовать в том числе для грузовых перевозок.