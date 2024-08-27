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Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Ростовская компания «Горизонт» совместно с минскими партнёрами запустит производство беспилотных вертолётов

Производство беспилотных вертолётов хотят запустить в Ростовской области

27 августа 2024, 16:55
Фото: 1MI
Ростовская компания «Горизонт» совместно с минскими партнёрами запустит производство беспилотных вертолётов
Ростовская компания «Горизонт» совместно с минскими партнёрами запустит производство беспилотных вертолётов, пишет Donnews со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Григорьева.

Григорьев рассказал, что его компания с 2011 года занималась производством БПЛА совместно с коллегами из Австрии. С ними же планировалось запустить беспилотные вертолёты. После начала боевых действий на Украине сотрудничество прекратилось.

Теперь выпускать беспилотные вертолёты АО «Горизонт» будет вместе с минскими партнёрами — компанией «Беспилотные вертолёты». Первые образцы техники планируют представить в следующем году. Соглашения об этом уже подписаны.

На первом этапе инвестиции в производство составят 500 миллионов рублей. Частью этой суммы — собственные деньги АО «Горизонт», ещё часть предоставит Фонд развития промышленности.

Григорьев отметил, что беспилотные вертолёты можно будет использовать в том числе для грузовых перевозок.

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Ранее сообщалось, что рабочую группу по развитию беспилотников создали в Ростовской области.

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