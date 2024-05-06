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Причины отключения воды

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Май
Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц
В Ростове почти на месяц отключат горячую воду в домах, расположенных в западном жилом массиве, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».
6 мая, 06:02
Март
Что делать, если отключили воду и куда обращаться
Россияне привыкли к постоянным отключениям горячей или холодной воды. Из-за чего ее могут отключить, и что в этом случае делать, в материале RostovGazeta.
21 марта, 09:12

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