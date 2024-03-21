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Прием в школу

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Март 2024
Ростовчанам рассказали, как записать ребенка в школу
В Ростове-на-Дону с 1 апреля родители смогут подать заявления о приеме детей в первые классы, сообщили в городской администрации.
21 марта 2024, 12:28
Май 2023
В Ростове признали незаконными отказы принимать учеников в школу в Левенцовке
В Ростове-на-Дону прокурорская проверка подтвердила факты незаконных отказов в приеме детей в школу, сообщил в с воем Telegram один из депутатов региона.
25 мая 2023, 06:52

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