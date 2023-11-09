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Ноябрь 2023
Ростовчанку могут признать самой красивой на международном конкурсе
Жительница Ростова-на-Дону Елизавета Бабенко представит Ростов в финале международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2023», сообщили организаторы.
9 ноября 2023, 15:20
Июль 2023
Три ростовчанки прошли в полуфинал конкурса «Мисс офис»
Три девушки из Ростова-на-Дону смогли пробиться в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис», сообщили организаторы.
18 июля 2023, 14:45

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