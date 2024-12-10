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Продажа сигарет

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2024
На трассе М-4 в Ростовской области в грузовике нашли 24 тысячи пачек сигарет
10 декабря, 13:15
В Ростовской области могут запретить ларькам торговать сигаретами
26 марта, 13:40
2023
Бизнесмена из Шахт осудили за продажу контрафактных сигарет на 10 млн рублей
В Шахтах огласили приговор бизнесмену, который продавал немаркированные сигареты, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
29 июня 2023, 15:22

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