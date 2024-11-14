Птица воробей

Зоолог Тихонов рассказал, куда пропали воробьи из Ростова

Воробьи — птички кочевые. Когда их не устраивают условия, они перебираются в другие места, где есть источники пропитания, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.