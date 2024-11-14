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Птица воробей

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2024
В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса
14 ноября, 09:02
Жители Ростовской области продемонстрировали мастерские навыки считать воробьев
В Ростовской области жители заняли пятое место в федеральной переписи воробьев, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.
16 марта, 16:56
2022
Зоолог Тихонов рассказал, куда пропали воробьи из Ростова
Воробьи — птички кочевые. Когда их не устраивают условия, они перебираются в другие места, где есть источники пропитания, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.
24 ноября 2022, 12:53

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