Пятигорец Игорь Николаевич

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 3 февраля 1963, с. Новичиха Алтайского края
Образование: Ростовский государственный университет (специальность правоведение), Санкт-Петербургский университет экономики и права (специальность финансы и кредит), Кисловодский институт экономики и права. Кандидат экономических наук
Партия: "Единая Россия"
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области I-V созыва. Председатель Совета Ростовского регионального общественного фонда экономического и социального развития "СК-Единство"
Юрисконсульт ассоциации делового сотрудничества с зарубежными странами «Фактор-сервис», г. Ростов-на-Дону
Исполнительный директор фонда социальной поддержки департамента социальной защиты населения, г. Ростов-на-Дону
Исполнительный директор Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования, г. Ростов-на-Дону
Заместитель председателя Ростовского банка Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону
Председатель правления Ростовского Промстройбанка, г. Ростов-на-Дону
Управляющий Ростовским филиалом ОАО «Промсвязьбанк», г. Ростов-на-Дону
Директор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
Председатель Ростовского регионального общественного Фонда экономического и социального развития "СК-Единство"
Ростовчане отказываются от валютных депозитов. По мнению директора ростовского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Игоря Николаевича Пятигорец, востребованность депозитных продуктов зависит от размера процентных ставок и надежности финансового учреждения.
К приоритетному типу заемщиков на региональном финансовом рынке Игорь Пятигорец относит "физических лиц, которые обслуживаются в банке в рамках зарплатного проекта, а также сотрудников стабильно работающих предприятий, устойчивость которых служит для банка гарантом платежеспособности".
Валютные депозиты, ставка по которым в прошлом году не превышала 1%, оказались неинтересными жителям Ростовской области, свидетельствуют данные ЦБ.
Объемы кредитования жителей Ростовской области растут после падения на 7% в 2014 и почти на 35% в 2015 году, свидетельствуют данные Банка России