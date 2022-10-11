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Пятигорец Игорь Николаевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 3 февраля 1963, с. Новичиха Алтайского края

Образование: Ростовский государственный университет (специальность правоведение), Санкт-Петербургский университет экономики и права (специальность финансы и кредит), Кисловодский институт экономики и права. Кандидат экономических наук

Партия: "Единая Россия"

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Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области I-V созыва. Председатель Совета Ростовского регионального общественного фонда экономического и социального развития "СК-Единство"

Биография

1990 - 1992

Юрисконсульт ассоциации делового сотрудничества с зарубежными странами «Фактор-сервис», г. Ростов-на-Дону

1992 - 1993

Исполнительный директор фонда социальной поддержки департамента социальной защиты населения, г. Ростов-на-Дону

1993 - 1997

Исполнительный директор Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования, г. Ростов-на-Дону

1997 - 1999

Заместитель председателя Ростовского банка Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону

1999 - 2006

Председатель правления Ростовского Промстройбанка, г. Ростов-на-Дону

2006 - 2010

Управляющий Ростовским филиалом ОАО «Промсвязьбанк», г. Ростов-на-Дону

2010 - 2017

Директор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»

2017 - По настоящее время

Председатель Ростовского регионального общественного Фонда экономического и социального развития "СК-Единство"

Медиапортрет

Медиапортрет

Ростовчане отказываются от валютных депозитов. По мнению директора ростовского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Игоря Николаевича Пятигорец, востребованность депозитных продуктов зависит от размера процентных ставок и надежности финансового учреждения.

К приоритетному типу заемщиков на региональном финансовом рынке Игорь Пятигорец относит "физических лиц, которые обслуживаются в банке в рамках зарплатного проекта, а также сотрудников стабильно работающих предприятий, устойчивость которых служит для банка гарантом платежеспособности".

Материалы СМИ

Ростовчане отказываются от валютных депозитов

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