Пятигорец Игорь Николаевич

К приоритетному типу заемщиков на региональном финансовом рынке Игорь Пятигорец относит "физических лиц, которые обслуживаются в банке в рамках зарплатного проекта, а также сотрудников стабильно работающих предприятий, устойчивость которых служит для банка гарантом платежеспособности".