Суд сократил срок экс-руководителю ростовского филиала Россельхозбанка

Ранее сообщалось, что сумма похищенных Пятигорцем средств составляет почти 400 миллионов рублей. Во время задержания у него нашли полтора миллиона рублей наличных денег. Сам Пятигорец утверждал, что в пропаже денег у банка виноват заемщик, который не погасил долги.