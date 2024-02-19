rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Суд сократил срок экс-руководителю ростовского филиала Россельхозбанка

Суд сократил срок экс-руководителю ростовского филиала Россельхозбанка

19 февраля 2024, 13:16
Фото: 1MI
Суд сократил срок экс-руководителю ростовского филиала Россельхозбанка
Ростовский областной суд изменил срок заключения для обвиненного в мошенничестве экс-руководителя ростовского отделения Россельхозбанка, пишет «Ъ».

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Игоря Пятигорца — экс-главы ростовского филиала Россельхозбанка. Должность он занимал с 2011 по 2017 год. Однако освободил ее после уголовного дела о мошенничестве.

Чиновники и активисты: самые громкие аресты в Ростовской области в 2019 году
Узнать подробнее

Следствие смогло доказать, что Пятигорец занимался хищениями средств банка посредством предоставления заведомо невозвратных кредитов. В этом ему помогали экс-глава отдела анализа и оценки кредитных проектов малого бизнеса Анна Гетто и бизнесмен Вадим Жуков.

Год назад суд вынес Пятигорцу приговор, отправив его в колонию на восемь с половиной лет. Сейчас же, после апелляции, срок сократился ровно на полгода.

Ранее сообщалось, что сумма похищенных Пятигорцем средств составляет почти 400 миллионов рублей. Во время задержания у него нашли полтора миллиона рублей наличных денег. Сам Пятигорец утверждал, что в пропаже денег у банка виноват заемщик, который не погасил долги.

Читайте также:
Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяцаПрезидент Путин назначил двух судей в Ростовской областиПлатили по 100 тысяч: в Ростове осудили полицейского, крышевавшего проституток на М-4
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пятигорец Игорь Николаевич#Суд#Скандал#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»
Сегодня, 11:35
В Ростове на 6 лет осудили судью Захарчевского, по вине которого погиб велосипедист
Сегодня, 11:36
Долг в 8 млрд рублей повесили на основателя новочеркасского завода стеклотары
Сегодня, 11:34
Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей
Сегодня, 10:52
Диверсию на железной дороге предотвратили в Ростове-на-Дону в ночь на 19 февраля
Сегодня, 09:39
«Не учит жить, но помогает материально» — скорая финансовая помощь перед праздниками
Сегодня, 05:00