Суд сократил срок экс-руководителю ростовского филиала Россельхозбанка

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Суд рассмотрел апелляционную жалобу Игоря Пятигорца — экс-главы ростовского филиала Россельхозбанка. Должность он занимал с 2011 по 2017 год. Однако освободил ее после уголовного дела о мошенничестве.
Следствие смогло доказать, что Пятигорец занимался хищениями средств банка посредством предоставления заведомо невозвратных кредитов. В этом ему помогали экс-глава отдела анализа и оценки кредитных проектов малого бизнеса Анна Гетто и бизнесмен Вадим Жуков.
Год назад суд вынес Пятигорцу приговор, отправив его в колонию на восемь с половиной лет. Сейчас же, после апелляции, срок сократился ровно на полгода.
Ранее сообщалось, что сумма похищенных Пятигорцем средств составляет почти 400 миллионов рублей. Во время задержания у него нашли полтора миллиона рублей наличных денег. Сам Пятигорец утверждал, что в пропаже денег у банка виноват заемщик, который не погасил долги.