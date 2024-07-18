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Раскрыли преступления

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Июль
Больше 40% уголовных дел в Ростовской области не раскрываются
Ростовская область вошла в пятерку регионов с наибольшими темпами прироста числа выявленных лиц, совершивших преступления. Данные опубликованы на сайте МВД РФ.
18 июля, 13:10
Июль 2023
Ростовская область оказалась на втором месте в ЮФО по числу преступлений
В Ростовской области с января по июнь 2023 года зарегистрировали 27,9 тысячи преступлений, говорится в отчете МВД.
24 июля 2023, 07:16

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