Больше 40% уголовных дел в Ростовской области не раскрываются

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Ростовская область замыкает пятерку лидеров по росту числа выявленных лиц, совершивших преступление. С января по май 2024 года данный показатель составил 0,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
В МВД сообщили, что всего за указанный период в Ростовской области было зарегистрировано около 22 тысяч преступлений. Из них 15 тысяч подлежат расследованию в обязательном порядке. Еще 11 тысяч правонарушений до сих пор находится в производстве. Из них чуть более 8 тысяч не раскрытых дел.
Отметим, что уровень раскрываемости преступлений составляет 58,5%.
Ранее в донском регионе вооруженные грабители ворвались в дом к женщине с детьми.
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