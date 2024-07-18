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Published Сегодня, 13:10

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Ростовская область попала в топ-5 по росту числа преступников

Больше 40% уголовных дел в Ростовской области не раскрываются

18 июля 2024, 13:10
Фото: Unsplash
Ростовская область попала в топ-5 по росту числа преступников
Ростовская область вошла в пятерку регионов с наибольшими темпами прироста числа выявленных лиц, совершивших преступления. Данные опубликованы на сайте МВД РФ.

Ростовская область замыкает пятерку лидеров по росту числа выявленных лиц, совершивших преступление. С января по май 2024 года данный показатель составил 0,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В МВД сообщили, что всего за указанный период в Ростовской области было зарегистрировано около 22 тысяч преступлений. Из них 15 тысяч подлежат расследованию в обязательном порядке. Еще 11 тысяч правонарушений до сих пор находится в производстве. Из них чуть более 8 тысяч не раскрытых дел.

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Отметим, что уровень раскрываемости преступлений составляет 58,5%.

Ранее в донском регионе вооруженные грабители ворвались в дом к женщине с детьми.

Читайте также о том, что жителя Ростовской области будут судить за попытку поджога здания военкомата.

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