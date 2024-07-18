Больше 40% уголовных дел в Ростовской области не раскрываются

В МВД сообщили, что всего за указанный период в Ростовской области было зарегистрировано около 22 тысяч преступлений. Из них 15 тысяч подлежат расследованию в обязательном порядке. Еще 11 тысяч правонарушений до сих пор находится в производстве. Из них чуть более 8 тысяч не раскрытых дел.