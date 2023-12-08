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Разборки подростков

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Декабрь 2023
Психолог объяснил причину возросшего интереса к культуре 90-х у ростовских подростков
Подростки заинтересовались в культуре 90-х годов от скуки, об этом корреспонденту RostovGazeta ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.
8 декабря 2023, 07:13
Апрель 2023
Массовая драка с участием подростков произошла в Ростове 25 апреля
В Ростове-на-Дону вечером во вторник, 25 апреля, подростки устроили на улице разборки, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
26 апреля 2023, 10:59

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