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Массовая драка с участием подростков произошла в Ростове 25 апреля

26 апреля 2023, 10:59
Фото: vk.com/rostovnadonu
Ростовчане заявили о разборках двух банд подростков вечером 25 апреля
В Ростове-на-Дону вечером во вторник, 25 апреля, подростки устроили на улице разборки, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Автор рассказал о большом количестве подростков, которые на набережной выясняли отношения. Все это происходило на повышенных тонах, что мешало отдыху жителей близлежащих домов.

«Произошла разборка среди двух банд подростков, которые своими воплями и криками разбудили жильцов ближайших домов посреди ночи», — говорится в соцсетях. Официальной информации о каких-либо конфликтах не поступало, она уточняется.

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«Чем хоть все закончилось, это единственный вопрос, который волнует большую часть подписчиков», — поинтересовались пользователи в комментариях.

«Давно не слышно было…», — заявили горожане.

«ЧВК Редан опять», — предположили пользователи. Таким образом они вспомнили сходки неформалов, которые произошли возле торговых центров.

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