Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Автор рассказал о большом количестве подростков, которые на набережной выясняли отношения. Все это происходило на повышенных тонах, что мешало отдыху жителей близлежащих домов.
«Произошла разборка среди двух банд подростков, которые своими воплями и криками разбудили жильцов ближайших домов посреди ночи», — говорится в соцсетях. Официальной информации о каких-либо конфликтах не поступало, она уточняется.
«Чем хоть все закончилось, это единственный вопрос, который волнует большую часть подписчиков», — поинтересовались пользователи в комментариях.
«Давно не слышно было…», — заявили горожане.
«ЧВК Редан опять», — предположили пользователи. Таким образом они вспомнили сходки неформалов, которые произошли возле торговых центров.