В Ростовской области сняли запрет на ловлю рыбца и раков

В Ростовской области с 14 и 15 июня сняли запрет на вылов рыбца и раков. Однако некоторые ограничения продолжают действовать, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.