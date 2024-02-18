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Съемная квартира

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Февраль
Аренда квартир подорожала в Ростове на 78%
Ростов-на-Дону вошел в тройку лидер по росту цен на аренду однокомнатной квартиры, об этом пишет РБК со ссылкой на обзор «ЦИАН.Аналитики».
18 февраля, 07:24
Июль 2023
Стало известно о взрыве гранаты в Ростове-на-Дону днем 26 июля
В Ростове-на-Дону взорвалась граната на 2-й улице Володарского, из-за чего проводится эвакуация людей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
26 июля 2023, 10:38

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