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Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове
В Ростове ищут родных неизвестного мужчины, который внезапно умер на проспекте Стачки, об этом сообщили в местном Telegram-канале.
20 января, 12:52
Июль 2023
В ХМАО массово собирают вещи для госпиталя в Ростове-на-Дону
В Ханты-Мансийском автономного округе идет сбор вещей, необходимых для военного госпиталя в Ростове-на-Дону, сообщили местные жители в соцсетях.
6 июля 2023, 13:05

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